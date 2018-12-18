Герман Греф купил облигации "Сбербанка" на 100 млн рублей

Председатель правления государственного "Сбербанка" Герман Греф купил 100 тыс. штук биржевых облигаций кредитной организации на 100 млн руб. О покупке сообщает на сервере раскрытия информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Биржевые облигации серии 001P-52R "Сбербанк" разместил 13 декабря. Общий объем размещения - 30 млрд руб.

Напомним, в 2016 г. Forbes оценил доходы Германа Грефа от работы в "Сбербанке" в в $11 млн. Тогда пресс-служба банка заявила, что в публикации приведена неправильная система оценки доходов.

В 2017 г. Герман Греф уже покупал облигации "Сбербанка", тогда топ-менеджер потратил 70 млн руб.