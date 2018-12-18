18 Декабря 2018
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Зимник "Салехард – Надым" откроется до конца недели

Зимник "Салехард - Надым" откроют для автомобилей массой до пяти тонн до конца недели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

По словам замдиректора "Дорожной дирекции ЯНАО" Дениса Конева, подрядчик "ДорРемСтрой" завершает работы по обустройству зимника и готов открыть его 20-22 декабря. Именно в эти даты будет работать комиссия по освидетельствованию ледовых переправ. Сейчас на зимнике завершается обустройство проезжей части. Работы завершены на 91%. В этом году протяженность зимника сократится на 15,5 км и составит 161,1 км.

Следующий на очереди зимник "Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги". Он будет открыт 27-28 декабря.

Ранее открытый зимник "Уренгой – Красноселькуп" закрыт для движения всех видов автомобилей с 22.00 16 декабря в связи с повышением температуры воздуха до +1 С° и метелью. Зимник откроется после расчистки переметов и восстановления проезжей части.

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Зимник "Салехард – Надым" откроется до конца недели

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Теги: салехард-надым, зимник, движение



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