29 Ноября 2018
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

На следующей неделе на Ямале откроется первый зимник

Зимник "Уренгой - Красноселькуп" будет открыт в конце следующей недели. Такое заявление сделал гендиректор "Автодор" Гурген Мелконян, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

С 6 по 10 декабря на зимнике будет работать специальная комиссия, которая обследует проезжую часть и ледовые переправы. По итогам работы комиссии зимник будет открыт. Первыми движение по нему начнут автомобили массой до 5 тонн, со временем тоннаж будет повышаться.

Сейчас ведутся работы по формированию проезжей части зимника, заливке ледовых переправ, вешкованию и обустройству трассы знаками. Протяженность зимней автодороги "Уренгой - Красноселькуп" составляет 132 км, построено уже около 92 км.

зимник Уренгой – Красноселькуп, подготовка зимника(2018)|Фото: Правительство ЯНАО

Также ведутся работы на других региональных зимниках - "Салехард - Надым", "Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)". Работы на зимнике "Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале" начнутся когда толщина льда на реке позволит безопасно работать тяжеловесной технике. Этот зимник протяженностью 167,4 км почти полностью проходит по поверхности реки.

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На следующей неделе на Ямале откроется первый зимник

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Теги: Зимник, зимняя автодорога, автомобиль, Ямал



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