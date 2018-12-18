В Прикамье подход к начислению транспортного налога сочли наименее социально ориентированным

Эксперты компании "ФинЭкспертиза" сочли, что подход к начислению транспортного налога в Пермском крае наименее социально ориентированный, сообщает "Российская газета".

В частности, было отмечено, что в регионе установлена максимальная ставка налога на бюджетные автомобили и одна из самых невысоких в стране ставка для дорогих авто.

"В Пермском крае, налог на авто до 100 лошадиных сил взимается по ставке в 25 рублей за л.с. А с самых мощных и дорогих авто более 251 л.с. - по ставке всего 58 рублей", - заявили эксперты.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре, на заседании краевого заксобрания, депутаты приняли проект закона о новых правилах начисления транспортного налога. Налоговая ставка будет зависеть от мощности и возраста легковых автомобилей. Снижена ставка будет для транспорта старше пяти лет. Кроме того, понижение ставки предусмотрено для машин, мощностью до 100 лошадиных сил (с увеличением возраста транспорта), а также для автомобилей с мощностью от 150 до 200 лошадиных сил. Для автовладельцев, мощность автомобилей которых превышает 200 лошадиных сил, транспортный налог возрастет. Рост платежей ждет также владельцев коммерческого транспорта - грузовиков и автобусов.

Против изменений выступают байкеры. Они добиваются пересмотра ставок. В частности представители мотосообщества считают, что ставки на мотоциклы выше, чем ставки налога на другие виды транспортных средств такой же мощности. Они отмечают, что при формировании ставки транспортного налога необходимо учесть возраст данной техники, а также сезонность использования мотоциклов. Ранее байкеры встретились с министром экономического развития Прикамья Максимом Колесниковым. Он уверил мотоциклистов, что министерство готово проанализировать все поступившие предложения и вернуться к обсуждению вопроса транспортного налога в начале 2019 года. В минувшие выходные байкеры провели митинг.