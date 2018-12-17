17 Декабря 2018
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Байкеры Перми и Дед Мороз вышли на митинг против транспортного налога

Пермские байкеры провели митинг против повышения транспортного налога, передает корреспондент Накануне.RU.

Акция протеста состоялась в 15 декабря в Парке камней, и собрала гораздо меньше участников, чем ожидалось. Планировалось, что на митинг выйдет 150 человек, на деле выразить свое отношение к закону, принятому в октябре законодательным собранием Пермского края, вышли около 40-50 человек.

Как отмечают сами организаторы митинга, массовки не получилось из-за "непунктуальности мотоциклистов" - многие байкеры пришли на митинг уже ближе к его завершению. Сама акция протеста продлилась минут 40.

митинг, мотоциклисты, байкеры транспортный налог(2018)|Фото: vk.com/bydnigaiva

Активисты пригнали мотоцикл "Урал", который стал в то же время и площадкой для выступления. Митингующие развернули плакаты с надписями: "Мотоцикл - не КамАз", "Денег нет - держусь за руль", "За справедливые налоги", "Мотоцикл - не роскошь". Один из участников акции нарядился в костюм Деда Мороза. В руках он держал плакат с надписью: "Мне подарили транспортный налог".

Напомним, представители мотосообщества добиваются пересмотра налоговых ставок, которые, по их мнению, выше, чем ставки налога на другие виды транспортных средств такой же мощности. Они отмечают, что при формировании ставки транспортного налога необходимо учесть возраст данной техники, а также сезонность использования мотоциклов.

Ранее байкеры встретились с министром экономического развития Прикамья Максимом Колесниковым. Он уверил байкеров, что министерство готово проанализировать предложения мотоциклистов и вернуться к обсуждению вопроса транспортного налога в начале 2019 года.

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Байкеры Перми и Дед Мороз вышли на митинг против транспортного налога

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Теги: митинг, мотоциклисты, байкеры транспортный налог



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