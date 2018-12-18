В челябинском детсаду малыши спали в компании насекомых и ели из ржавых тарелок
Многочисленные нарушения нашла прокуратура в деятельности руководства детского сада на улице Хариса Юсупова.
Оказалось, что дети ели из ржавых тарелок, спали в помещении, где на подоконниках имелись следы насекомых.
Также было установлено, что стена в спальной комнате - с повреждениями, именно из-за этого невозможно провести влажную уборку и дезинфекцию, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
В отношении руководства детского сада возбуждены административные дела.