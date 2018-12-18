Тюмень и Сургут вошли в топ-10 наиболее удобных для проживания городов России

Эксперты составили рейтинг городов с самым высоким и самым низким уровнем жизни в России.

В ходе исследования, проведенного порталом Domofond, специалисты опросили 65 тыс. жителей из 150 наиболее крупных городов: им было предложено оценить утверждения, характеризующие качество дорог и транспорта, коммерческую и социальную инфраструктуру, экологическую обстановку и уровень безопасности в родном городе по 10-балльной шкале. При этом 10 баллов означали абсолютное согласие с утверждением, а один балл – категорическое несогласие.

Сургут

В итоге в топ-10 наиболее удобных для проживания городов вошли Сургут, Домодедово, Нальчик, Грозный, Сочи, Армавир, Нижневартовск и Тюмень. Первое место поделили между собой Геленджик и Анапа – оба набрали по 8,3 балла. Москва заняла лишь 18-е место в рейтинге, Санкт-Петербург - 26-е.

В свою очередь, Пушкино оказалось в десятке городов с самым низким уровнем жизни в России – наряду с такими, как Клин, Шахты, Воскресенск, Ногинск, Ачинск и Астрахань. Замыкает рейтинг городов-аутсайдеров Волоколамск, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, недавно эксперты составили рейтинг самых популярных достопримечательностей России. На первом месте оказалась Красная площадь в Москве.