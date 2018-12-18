18 Декабря 2018
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Вуз, наркотики и травмат: учиться выпускники школ после ЕГЭ не приспособлены?

В студенческом общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе прошли массовые задержания учащихся – там найдены наркотики и оружие.

На сайте университета сообщается: "17 декабря в общежитии МГРИ-РГГРУ, расположенном по адресу улица Волгина, дом 8, корпус 1, МВД совместно с Росгвардией проводили профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений".

задержание в МГРИ-РГГРУ(2018)|Фото: vk.com/overhear_mgri_rggru

В ходе обысков были обнаружены и изъяты наркотические средства и травматическое оружие. В отношении студентов, причастных к правонарушениям, проводится проверка.

По данным "Рен-ТВ", в отдел полиции были доставлены для разбирательств около 40 человек. У них взяли отпечатки пальцев, после чего задержанные были отпущены.

Владельцам оружия грозит "административка", а против владельцев запрещенного препарата могут возбудить уголовное дело.

По мнению доктора физико-математических наук, профессора Александра Иванова, силовыми методами криминализированность студенческих общежитий исправить не получится.

Проблема в том, что многие студенты после школы просто не приспособлены к тому, чтобы учиться, и "отключаются" от процесса обучения в первые же дни занятий.

"А дальше ведь им нужно чем-то заниматься – вот и получается, что в общежитии находят наркотики и оружие. Система образования разрушена, на уроках в своих школах будущий студент не учится, каким-то "волшебным" образом сдает ЕГЭ и вот он в Москве, а не в своей деревне, и имеет жилье – общежитие. Таким образом осуществляется современная трудовая миграция из сел в города, а где работать – хоть в метро, хоть продавать наркотики – это неважно. Главное – учиться они не приспособлены".

Как считает эксперт, случившееся в московском вузе – не единичный случай, это типичная ситуация, причиной чему – общее состояние системы образования.

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Вуз, наркотики и травмат: учиться выпускники школ после ЕГЭ не приспособлены?

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Теги: образование, вуз, проверка, наркотики, обыски в МГРИ-РГГРУ



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Ранее 17.12.2018 19:53 Мск В Российском общежитии геологоразведочного университета нашли оружие и наркотики

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