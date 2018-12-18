США признали неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России

США не обладают силами и средствами для защиты от российских или китайских систем гиперзвукового вооружения. Об этом говорится в отчете счетной палаты страны, сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что характеристики гиперзвукового оружия, над созданием которого работают конструкторы в России и Китае, позволяют преодолеть большинство систем противоракетной обороны США, пишет Regnum.

Ранее американские СМИ сообщили о сложностях при разработке гиперзвуковой ракеты "Авангард".

"Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 г.ода рассказал президент России Владимир Путин. Как сообщалось, Минобороны подписало контракт на серийное производство комплексов.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что не верят в существование комплекса.