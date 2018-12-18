18 Декабря 2018
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Власти Перми обеспечат частный сектор уличным освещением через пять лет

Решить проблему отсутствия освещения в частном секторе власти Перми намерены в течение пяти лет. Об этом заявил заместитель главы администрации Анатолий Дашкевич во время заседания пермской гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Замглавы выступил перед народными избранниками в рамках часа депутата с вопросом "Об организации уличного освещения". По его словам, общая протяженность муниципальных сетей уличного освещения составляет 1409 км. Содержанием и ремонтом сетей занимается специализированное муниципальное предприятие "Горсвет". Размер субсидий на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения составляет 133 млн 149 тыс. руб. в этом году. В 2019 и в 2020 г. размер субсидии составит 143 млн 149 тыс. руб.

Также Анатолий Дашкевич сообщил, что в этом году отремонтировано более 21 км сетей за 18 млн 825 тыс. руб. Также выполнялись работы по ремонту не только муниципальных, но и бесхозных сетей.

"Строительство сетей на объектах улично-дорожной сети выполняется в данный момент в зонах малоэтажной жилой застройки Перми, в рамках программы развитие автодорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и уличным освещением", - заявил замглавы.

Депутат Вероника Куликова отметила, что в среднем в год строится 18 км сетей, в то время как с 2014 по 2017 год строилось гораздо больше - по 28 км сетей. Народная избранница подчеркнула, что серьезные проблемы с освещением существуют в частном секторе и напомнила, что в октябре депутаты приняли закон о повышении земельного налога для частного сектора. Ключевым доводом для повышения налога, как раз-таки было обещание решить проблему с уличным освещением.

"И это после того, как мы снижаем темпы строительства сети наружного освещения. Как вы можете пояснить это коллегам, которые поверили вам и голосовали за повышение налога?" - поинтересовалась депутат.

Анатолий Дашкевич отметил, что этот вопрос уже неоднократно поднимался на комитетах, в том числе на комитете по городскому хозяйству.

"Как я уже говорил, в городе около 1400 км сетей наружного освещения, которые находятся на дорогах первой, второй, третьей и четвертой категории. На данный момент первая вторая категории обеспечены сетями полностью. У нас остается необходимость строительства сетей частично третьей категории и большой части четвертой категории. То есть - в частном секторе. В частном секторе у нас в общей сложности 440 км сетей. Из них 220 - построено. Нужно построить еще 220 км сетей. В частном секторе проживают примерно 6-7% жителей. Построим сети мы в течение пяти лет, с учетом дополнительного финансирования, которое будем увеличивать за счет дополнительных источников. В 2019 году начнем проектирование, в 2020 - запустим программу", - заявил замглавы администрации.

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Власти Перми обеспечат частный сектор уличным освещением через пять лет

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Теги: сети, частный сектор, уличное освещение, Анатолий Дашкевич



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