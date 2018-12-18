18 Декабря 2018
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Политика Тюменская область

"Аттракцион невиданной щедрости": тюменским сиротам увеличили пособия на 500 рублей

Депутаты Тюменской областной думы увеличили пособия на содержания детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях на 500 рублей. Таким образом для детей дошкольного возраста пособие на содержание составило 12500 рублей, а школьного — 13000 рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Таким образом сумма компенсации даже не покрыло инфляцию. Примечательно, что только в этом году в Тюменской области дополнительно бюджет вне плана получил свыше 45 млрд рублей за счет увеличения цен на нефть, а консолидированный бюджет области стал рекордным за последнее время.

По информации замгубернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, общая сумма компенсации в части расходов казны составила 636,5 млн бюджетных рублей.

Александр Моор, Тюменская областная дума(2018)|Фото: Накануне.RU
Тюменская облдума, архивное фото

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"Аттракцион невиданной щедрости": тюменским сиротам увеличили пособия на 500 рублей

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