"Аттракцион невиданной щедрости": тюменским сиротам увеличили пособия на 500 рублей

Депутаты Тюменской областной думы увеличили пособия на содержания детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях на 500 рублей. Таким образом для детей дошкольного возраста пособие на содержание составило 12500 рублей, а школьного — 13000 рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Таким образом сумма компенсации даже не покрыло инфляцию. Примечательно, что только в этом году в Тюменской области дополнительно бюджет вне плана получил свыше 45 млрд рублей за счет увеличения цен на нефть, а консолидированный бюджет области стал рекордным за последнее время.

По информации замгубернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, общая сумма компенсации в части расходов казны составила 636,5 млн бюджетных рублей.



Тюменская облдума, архивное фото