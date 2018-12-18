31 музыкальная школа и пять училищ Прикамья получат 161 миллион на необходимое оборудование

31 музыкальная школа и пять училищ получат необходимое оборудование для повышения качества образования в регионе и развития его художественного и хореографического направлений. На это дадут 161 млн руб., из них 142 – из федерального бюджета. В среднем, каждое учреждение получит по 4,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

На Совете по культуре при губернаторе Пермского края глава региона Максим Решетников подчеркнул, что развитие культуры – один из приоритетов краевой повестки. В рамках регионального проекта "Культурная среда" планируется строительство в Прикамье центра культурного развития – многофункционального пространства с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). На это Пермский край получит в 2023-24 гг. субсидию из федерального бюджета в 151 млн руб.

Также край на условиях софинансирования купит пять передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для сельского населения. Кроме того, благодаря оборудованным залам можно будет увидеть трансляции концертов из Пермской краевой филармонии. К 2024 г. за счет краевого бюджета число таких залов вырастет с 14 до 20.

К этой же дате количество посещений культурных мероприятий края планируется увеличить на 15%. По словам министра культуры Прикамья Вячеслава Торчинского, за счет создания современной инфраструктуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности, число посещений с 15 до 17,3 млн.

Кроме того, жители края должны чаще посещать сайты учреждений культуры, уверен министр. Для этого определены семь интернет-ресурсов, на которых установят счетчики для ежегодного мониторинга трафика. Финансовое обеспечение регионального проекта превышает 1,5 млрд руб., из них 300 млн руб. дает край, остальное – федерация.