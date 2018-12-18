Тюменские оппозиционные депутаты решили подчеркнуть свою партийность, несмотря на запрет спикера

Депутаты от ЛДПР решили нарушить традиции тюменской облдумы и установили на своих столах в большом зале заседаний партийные флажки, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что на последнем профильном комитете председатель думы Сергей Корепанов внёс поправки в регламент, которые запрещали любую партийную символику. Ранее этот запрет был негласным. Однако закрепить документально норму не удалось: вице-губернатор области Сергей Сарычев выступил против, и инициативу отозвали на доработку.

Судя по всему, оппозиция решила, что не запрещено, значит, разрешено.