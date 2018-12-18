18 Декабря 2018
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Политика Тюменская область

Тюменские оппозиционные депутаты решили подчеркнуть свою партийность, несмотря на запрет спикера

Депутаты от ЛДПР решили нарушить традиции тюменской облдумы и установили на своих столах в большом зале заседаний партийные флажки, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что на последнем профильном комитете председатель думы Сергей Корепанов внёс поправки в регламент, которые запрещали любую партийную символику. Ранее этот запрет был негласным. Однако закрепить документально норму не удалось: вице-губернатор области Сергей Сарычев выступил против, и инициативу отозвали на доработку.

Судя по всему, оппозиция решила, что не запрещено, значит, разрешено.

Тюменская областная дума флажки ЛДПР(2018)|Фото: Накануне.RU

Тюменская областная дума флажки ЛДПР(2018)|Фото: Накануне.RU

Тюменская областная дума флажки ЛДПР(2018)|Фото: Накануне.RU

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Тюменские оппозиционные депутаты решили подчеркнуть свою партийность, несмотря на запрет спикера

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Теги: тюменская областная дума, флажки, ЛДПР, запрет символики



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Ранее 04.12.2018 12:14 Мск В Тюменской облдуме попытались запретить партийную символику, в конфликт вмешался вице-губернатор

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