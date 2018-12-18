18 Декабря 2018
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Анастасия Волочкова больше не дает концертов за деньги?

Анастасия Волочкова (42) озадачила  своих горячих поклонников. Отвечая на комментарии в Instagram, звезда заявила, что она выступает только в благотворительных целях и коммерческих концертов в ближайшее время, видимо, не будет.

Одна из подписчиц танцовщицы написала: "Хотела купить билеты на концерт Анастасии… Таковые вообще есть?". На что сама Волочкова ответила пользователнице: "У меня концерты благотворительные. Мы приглашаем зрителей бесплатно. Это мой теплый шаг по отношению к зрителям в непростые финансовые времена. Через день мой следующий концерт. Могла бы пригласить. Но именно вас – не хочу. Наслаждайтесь мною в инстаграм".

Стоит отметить, что Волочкова уже почти год как начала анонсировать "грандиозное шоу", которое она, якобы, готовит. Непонятно, будет ли оно коммерческим или тоже "благотворительным".

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Иногда родители детей, с которыми выступает Волочкова, высказывают недовольство костюмами артистки, похожими на наряды для БДСМ-игр.

Свои благотворительные выступления Анастасия проводит чаще всего в провинции. Ее последний "тур" проходил по домам культуры станиц Краснодарского края. На концертах Волочковой всегда задействованы местные детские коллективы, а в зале приличную часть зрителей составляют родители выступающих детей. Схема распространения билетов не афишируется. Сама звезда рассказывает, что у ее выступлений часто есть спонсоры. Например, недавно разразился скандал: артистка обвинила бизнесмена с Кубани в домогательствах, а также упрекнула в несоблюдении договоренностей: она прорекламировала в Instagram его аккаунт, а он "не выполнил финансовые обязательства". Также Волочкову "поддерживают" местные администрации.

По поводу того, что все концерты Волочковой благотворительные, в комментариях иронично замечают: может быть бывшая прима Большого театра просто боится пустых залов, если билеты будут продаваться? "За деньги никто и не пойдет", - пишет один пользователь. "Я думаю просто за деньги люди не хотят ходить на ее концерты, поэтому приходится делать такие шаги. Напоминать о себе хоть так", - вторит другой.

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Анастасия Волочкова больше не дает концертов за деньги?

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Теги: анастасия волочкова, коммерческие концерты, благотворительность



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