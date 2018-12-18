18 Декабря 2018
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Общество В России

СМИ: правила техосмотра вновь могут пересмотреть

В министерстве внутренних дел России предложило запретить операторам проводить техосмотр автомобилей без проверки регистрационных документов.

Предполагается обязать проводящих техосмотр специалистов сверять указанные на частях машины номера с данными, содержащимися в документах. В случае замены кузова, рамы, кабины или шасси, владельцу транспортного средства необходимо будет внести изменения в регистрационные данные.

В противном случае, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру. Среди других изменений - оплата услуг по техническому осмотру будет производиться до начала диагностики.

Как отмечается, за девять месяцев текущего года полицейские выявили более 5,3 тыс. машин с измененной или уничтоженной маркировкой, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в России разрабатывается новая система техосмотра, которая предполагает индивидуальную программу для каждого транспортного средства.

Индивидуальный подход будет основываться на характеристиках автомобиля, а также на данных об авариях, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях.

На основе такого анализа будет составлена либо "хорошая" история, которая предполагает более редкие интервалы техосмотра и более низкую его стоимость, либо "плохая" - она грозит более тщательным и дорогим техническим обслуживанием.

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СМИ: правила техосмотра вновь могут пересмотреть

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Теги: техосмотр, автомобили



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