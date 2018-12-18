Голикова рассказала, как правительство намеренно увеличить продолжительность жизни до 78 лет

Российское правительство рассчитывает к 2024 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в стране на 24%, а от онкологических - на 8%.

Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, к 2024 году продолжительность жизни среди россиян должна составить 78 лет. В рамках национального проекта "Здравоохранение", по словам Голиковой, предполагается снизить смертность на 17%. За это время будет спасено более 200 тыс. человеческих жизней, -отмечает вице-премьер.

Сделать это планируется за счет двух проектов: это сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания, сообщает "Интерфакс".

Пока же Голикова констатирует убыль населения России. Так, по ее словам, за девять месяцев 2018 года уровень рождаемости не превысил уровня в 11 человек на тысячу населения.

Голикова назвала такую ситуацию "ожидаемой" - это связано с демографическими последствиями 90-х годов. Вице-премьер подчеркнула, что "для обеспечения естественного прироста населения темпы снижения смертности недостаточны".