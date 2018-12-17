"Партия Дела" в 2019 году расширит работу в регионах с новым лозунгом

"Партия Дела" в 2019 году расширит работу в регионах с новым лозунгом. Об этом на встрече "Клуба друзей "Партии Дела" в Москве сообщил лидер партии Константин Бабкин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Известный промышленник на встрече подвел итоги работы партии в прошедшем году, обозначил задачи на ближайший период, а также презентовал новый лозунг, в который партия войдет в новый год: "Россия прекрасна! Все получится! Знаем как!".

Бабкин подчеркнул, что Россия обладает огромным потенциалом для развития. "Результаты есть, и они весомы. Но сказать о том, что мы полностью достигли цели, нельзя… Мы видим, что общество отторгает, возмущается, хочет перемен, но не всегда знает, каких, не всегда ассоциирует необходимость перемен с четкой программой", — сказал он.

Так, "Партия Дела" намерена мобилизовать общественный запрос на реализацию этих перемен и "придать такому протесту более четкую форму". "Мы должны сделать нашу программу широко признанной, актуальной и провести в наступающем 2019 году еще одну кампанию на новом уровне", - обратился Бабкин к участникам встречи.

Свою программу партия нацелилась внедрять в том числе путем расширения деятельности в регионах. Уже запланировано обсуждение актуальных социально-экономических вопросов с единомышленниками во Владимире, в Крыму, Владивостоке, Чите и в ряде других территорий.

"Партия Дела" на формы работы в новом году будет смотреть по-другому, больше внимания будем удалять регионам и четче продвигать свои идеи. Не просто собирать тех, кто недоволен властью, а объединять тех, кто считает, что Россия прекрасна, что все получится, и для этого есть инструменты, которые в целом "Партия Дела" олицетворяет. Мы хотим более содержательно и прямо проводить наши идеи", - добавил он в комментарии Накануне.RU.