Новый магистральный самолет МС-21 с пермскими двигателями будет готов к полету в 2019 году

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и корпорация "Иркут" согласовывают совместные планы работ по интеграции пермского двигателя ПД-14 и перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21, который в прошлом году совершил свой первый пробный полет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

К июню следующего года будет утверждена конструкторская, сертификационная и эксплуатационная документация. Заключение к первому полету будет выдано в июле 2019 г. Сейчас ОДК отовит систему послепродажного обслуживания для нового двигателя.

Как сообщало Накануне.RU, авиационный турбореактивный двигатель ПД-14 предназначен для перспективного семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 (150-220 пассажирских мест). Разработка обеспечит снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме на 15%. 18 октября стало известно, новый авиационный двигатель получил от Росавиации сертификат типа, что подтверждает готовность ПД-14 к эксплуатации.

Отметим, что выступая перед Совфедом, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что пермское двигателестроение является брендом региона и гордостью страны. По словам главы региона, основной задачей краевых властей является обеспечение кооперации госкорпораций и пермских предприятий.