17 Декабря 2018
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В Екатеринбурге более 400 детей-льготников записали в первые классы

Администрация Екатеринбурга рассказала о предварительных итогах записи детей-льготников в первые классы. На сегодняшний день, 17 декабря, зарегистрировано 424 заявления из всех источников, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Из общего числа зарегистрированных заявлений, 203 – подано через Единый портал госуслуг, 11 – через официальный портал Екатеринбурга, 196 – через комиссии школ и 14 заявлений было подано в МФЦ и ЦМУ.

Напомним, что запись детей в первый класс стартовала 15 декабря. Пока подать заявление могут только родители, имеющие определенные льготы. А с 1 февраля по 30 июня начнется прием детей, проживающих на закрепленной территории, в том числе имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном порядке (при наличии свободных мест). С 1 июля по 5 сентября будут приниматься заявления от родителей, чьи дети проживают на закрепленной территории.

Отметим, в новом учебном году ожидается около 20 тыс. первоклассников – для них в 155 школах подготовлено 20 тыс. 184 места.

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В Екатеринбурге более 400 детей-льготников записали в первые классы

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Теги: запись в первый класс, школьники, первоклассники, заявление



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