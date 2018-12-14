14 Декабря 2018
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На старт, внимание, марш! В Екатеринбурге в полночь стартует запись детей в первые классы

В Екатеринбурге в полночь 15 декабря начнется запись детей в первые классы на портале госуслуг. Эта услуга будет доступна не для всех детей, а только для "льготников" - детей сотрудников силовых ведомств и некоторых других категорий граждан. Запись через госуслуги будет открыта для них до 23 января 2019 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Ростелеком".

Для остальных екатеринбуржцев запись стартует с 1 февраля 2019 года.

Специалисты "Ростелекома" применили специальные алгоритмы и технические решения, которые позволяют обеспечивать работоспособность портала госуслуг путем ограничения нагрузки. Те, кто сделал заявки, которые портал в данный момент обработать не сможет, получат предупреждение, что система перегружена, и через несколько минут смогут вновь преступить к подаче заявления.

Кроме изменений, связанных с устойчивостью портала, также была изменена и форма для записи.

"Она стала интуитивно понятной и требует меньше времени на заполнение. Сведения о детях, которые внесены на портале госуслуг в личном кабинете заявителя, в ходе составления заявления при записи детей в первый класс будут просто "подгружены" в форму заявления. Это значительно ускоряет процесс записи и облегчает нагрузку на сайт", – отметил руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Федоров.

Стоит добавить, что для записи ребенка в первый класс родители должны быть не только зарегистрированы на портале госуслуг - они должны также подтвердить свою запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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На старт, внимание, марш! В Екатеринбурге в полночь стартует запись детей в первые классы

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Теги: первый класс, школьники, запись в первый класс, Ростелеком



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