Женская сборная России завоевала серебряные медали Чемпионат Европы по гандболу

Женская гандбольная сборная России уступила Франции в финале чемпионата Европы, передает корреспондент Накануне.RU.

Подопечные Евгения Трефилова проиграли решающий матч со счётом 21:24.

Сборная Франции же взяла реванш за проигрыш россиянкам в финале Олимпийских игр-2016 и впервые завоевала титул чемпиона континента.

Действующим олимпийским чемпионкам, имеющим в активе и "золото" чемпионата мира, до сих пор не удается завоевать титул чемпиона Европы. Российская сборная повторила свой наилучший результат 2006 года, где также была второй.