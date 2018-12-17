17 Декабря 2018
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Женская сборная России завоевала серебряные медали Чемпионат Европы по гандболу

Женская гандбольная сборная России уступила Франции в финале чемпионата Европы, передает корреспондент Накануне.RU.

Подопечные Евгения Трефилова проиграли решающий матч со счётом 21:24.

женская сборная России по гандболу(2018)|Фото: rushandball.ru

Сборная Франции же взяла реванш за проигрыш россиянкам в финале Олимпийских игр-2016 и впервые завоевала титул чемпиона континента.

Действующим олимпийским чемпионкам, имеющим в активе и "золото" чемпионата мира, до сих пор не удается завоевать титул чемпиона Европы. Российская сборная повторила свой наилучший результат 2006 года, где также была второй.

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Женская сборная России завоевала серебряные медали Чемпионат Европы по гандболу

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Теги: гандбол, Чемпионат Европы, сборная России



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