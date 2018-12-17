17 Декабря 2018
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Матч Россия — Финляндия на КПК-2018 вошёл в пятёрку самых посещаемых в истории

Встречу сборной России на Кубке Первого канала со сборной Финляндии (5:0) на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге посетили 71 тыс. 381 зритель.

Как сообщает портал championat.com, встреча заняла пятое место по зрительской аудитории хоккейных матчей.

хоккейный матч сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала(2018)|Фото: fhr.ru

хоккейный матч сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала(2018)|Фото: fhr.ru

хоккейный матч сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала(2018)|Фото: fhr.ru

хоккейный матч сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала(2018)|Фото: fhr.ru

Мировой рекорд был зафиксирован на стадионе по американскому футболу "Мичиган Стэдиум" в Энн Арборе. В 2010 году на игру студенческих команд Мичиганского университета и университета штата Мичиган пришло 104 тыс. 173 человека. В начале 2014 года на этой же арене состоялась встреча между "Детройтом" и "Торонто", где была зафиксирована аналогичная посещаемость.

Европейский же рекорд принадлежит матчу в Германии: на первенстве планеты 2010 года на стадионе футбольного клуба "Шальке" сыграли местная сборная и США, игру посетили 77 тыс. 803 зрителя.

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Матч Россия — Финляндия на КПК-2018 вошёл в пятёрку самых посещаемых в истории

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Теги: хоккей, Россия, Финляндия, Кубок Первого канала, Газпром Арена, посещяемость



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