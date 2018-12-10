Байкеры Перми выходят на митинг против транспортного налога

Пермские байкеры 15 декабря выйдут на митинг против повышения транспортного налога, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласованная с властями акция протеста состоится в 13.00 в Сквере имени 250-летия Перми (Парк камней).

Представители мотосообщества добиваются пересмотра налоговых ставок, которые, по их мнению, выше, чем ставки налога на другие виды транспортных средств такой же мощности. Они отмечают, что при формировании ставки транспортного налога необходимо учесть возраст данной техники, а также сезонность использования мотоциклов.

Напомним, на октябрьском заседании краевого заксобрания депутаты приняли проект закона о новых правилах начисления транспортного налога. Налоговая ставка будет зависеть от мощности и возраста легковых автомобилей. Снижена ставка будет для транспорта старше пяти лет. Кроме того, понижение ставки предусмотрено для машин, мощностью до 100 лошадиных сил (с увеличением возраста транспорта), а также для автомобилей с мощностью от 150 до 200 лошадиных сил. Для автовладельцев, мощность автомобилей которых превышает 200 лошадиных сил, транспортный налог возрастет. Рост платежей ждет также владельцев коммерческого транспорта - грузовиков и автобусов.

Добавим, что на прошлой неделе байкеры встретились по этому вопросу с министром экономического развития Прикамья Максимом Колесниковым. Он уверил байкеров, что министерство готово проанализировать предложения мотоциклистов и вернуться к обсуждению этого вопроса в начале 2019 года.