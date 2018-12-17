В сургутском Центре охраны материнства и детства воздух будут очищать так же, как на космических кораблях

В Центре охраны материнства и детства, который откроют в Сургуте в 2019 г., система очистки воздуха будет идентична той, что работает в космических кораблях, передает корреспондент Накануне.RU.

Главный врач Центра Лариса Белоцерковцева во время пресс-тура для журналистов заявила, что "та технология "чистых помещений", которая применяется в учреждении, - следующий шаг технологического прорыва".

"У нас это впервые: воздухообмен, ламинарные потоки. Система очистки воздуха идентична той, что применяется в космических кораблях", - заявила Белоцековцева.