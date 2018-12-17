17 Декабря 2018
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми на пешеходном переходе автобус сбил женщину

Авария с участием пешехода произошла на пешеходном переходе на улице Монастырская в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.
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В 20.25 16 декабря по Монастырской в направлении Комсомольского проспекта ехал автобус "Волгабас" под управлением 34-летнего водителя. В районе дома №3 во время поворота налево он не уступил дорогу девушке-пешеходу, шедшей по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

21-летняя пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами и ушибами головы и тела. Водитель уже 18 раз привлекался к "административке" за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии началась проверка.

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В Перми на пешеходном переходе автобус сбил женщину

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Теги: Волгабас, авария, сбил пешехода



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