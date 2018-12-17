17 Декабря 2018
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Происшествия Пермский край

В Прикамье с рельсов сошел грузовой поезд

В Пермском крае в районе ст. Куеда с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда, следовавшего по маршруту ст. Агрыз – ст. Дружинино.

По предварительной версии, сход вагонов произошел из-за падения стрелы гусеничного крана "Hitachi" КН-300-э, использовавшегося при строительстве автомобильной дороги "Обход п. Куеда" с путепроводом через железную дорогу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Кран находился в 18 метрах от железнодорожного пути, работы проводила пермская компания "Уралмостострой".

сход с рельсов грузового поезда(2018)|Фото: ptproc.ru

На участке, где произошла авария, на 12 часов остановилось движение поездов. Задержано, в том числе, девять пассажирских составов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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В Прикамье с рельсов сошел грузовой поезд

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Теги: Агрыз – Дружинино, грузовой поезд, сход с рельсов



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