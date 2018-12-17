Бурков провел кадровые перестановки в правительстве Омской области

17 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Сибирский ФО

Бурков провел кадровые перестановки в правительстве Омской области

В правительстве Омской области произошли кадровые перестановки. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Бурков.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, сегодня от занимаемых должностей были освобождены Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова, Андрей Стороженко и Борис Смольников.

В свою очередь, на должность заместителей председателя правительства Омской области с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов и Антон Заев.

Заместителем председателя правительства по внутренней политике стал Михаил Каракоз.

Также Дмитрий Вьюшков назначен министром здравоохранения Омской области, а Евгений Козлов - исполняющим обязанности министра имущественных отношений региона.

Вновь назначенные члены правительства приступают к своим обязанностям с 18 декабря, также до 31 марта 2019 года будут проведены изменения в структуре правительства.

Напомним, в сентябре этого года Александр Бурков одержал победу на выборах губернатора Омской области, набрав более 80% голосов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бурков провел кадровые перестановки в правительстве Омской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Бурков, правительство, Омск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1583

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети