Бурков провел кадровые перестановки в правительстве Омской области

В правительстве Омской области произошли кадровые перестановки. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Бурков.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, сегодня от занимаемых должностей были освобождены Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова, Андрей Стороженко и Борис Смольников.

В свою очередь, на должность заместителей председателя правительства Омской области с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов и Антон Заев.

Заместителем председателя правительства по внутренней политике стал Михаил Каракоз.

Также Дмитрий Вьюшков назначен министром здравоохранения Омской области, а Евгений Козлов - исполняющим обязанности министра имущественных отношений региона.

Вновь назначенные члены правительства приступают к своим обязанностям с 18 декабря, также до 31 марта 2019 года будут проведены изменения в структуре правительства.

Напомним, в сентябре этого года Александр Бурков одержал победу на выборах губернатора Омской области, набрав более 80% голосов.