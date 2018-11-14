14 Ноября 2018
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"Не хватает даже на дорожные знаки". Чиновники расписались в неготовности к встрече Путина и Назарбаева

Активисты "Гражданского патруля" получили неожиданно откровенный ответ на запрос из омской городской администрации о плачевном состоянии городского хозяйства. Как сообщает корреспондент Накануне.RU, отвечавший на вопросы общественников первый заместитель директора департамента городского хозяйства Омска Михаил Горчаков рассказал о невозможности привести город в должный вид в ближайшее время из-за недостатка средств.

Перечисление проблем городского хозяйства Омска в ответе на запрос заняло несколько бумажных листов. Горчаков рассказал, что в районах индивидуальной застройки (частный сектор) дороги до сих пор не асфальтированы, и вопрос этот будет рассмотрен не ранее 2021 года. По его словам, нет денег на установку остановок общественного транспорта и водоотведение. Расходы на нанесение горизонтальной разметки бюджетом Омска предусмотрены в объеме 15% от общей потребности, поэтому выполнить работы по нанесению разметки не представляется возможным.

Омску необходимо около 4 тысяч дорожных знаков, но денег в бюджете хватит только на 1 тысячу.

"По состоянию на 29 октября 2018 г. в отношении администрации Омска вынесено 42 судебных акта об обязанности обеспечить освещение на 73 объектах в Омске общей площадью линий наружного освещения около 110 км. Потребность в бюджетных ассигнованиях на исполнение судебных актов составляет свыше 420 млн руб. В отношении данного объекта судебное решение отсутствует, в связи с чем включить его в адресную инвестиционную программу невозможно", - сообщил Горчаков в своем ответе.

Справедливости ради, стоит отметить, что вывод о неготовности города к встрече Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, которая была ими запланирована накануне, общественники сделали сами, опираясь на ответы первого замглавы департамента городского хозяйства Горчакова. Соответствующего вопроса в тексте запроса на имя Горчакова они не задавали.

"Читая многостраничные жалобы омских чиновников на безденежье, хочется подобно классиками урбанистики воскликнуть - покормите кто-нибудь Омск! И я надеюсь, что подготовка к международному саммиту позволит городу получить дополнительное финансирование из федерального бюджета", - прокомментировал сложившуюся ситуацию руководитель "Гражданского патруля" Ростислав Антонов.

Напомним, встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева состоялась в соседнем казахстанском городе Петропавловске, расположенном в 300 км от Омска. Готовить Петропавловск к саммиту ОДКБ начали еще в 2015 году, однако саммит перенесли на 2018. Встреча президентов состоялась в ноябре 2018 года. После нее Владимир Путин пригласил Нурсултана Назарбаева встретиться в Омске. Область возглавляет Александр Бурков, руководивший ранее свердловским региональным отделением "Справедливой России".

Гражданский патруль, стр 1(2018)|Фото: Гражданский патрульГражданский патруль, стр 2(2018)|Фото: Гражданский патруль

Гражданский патруль, стр 3(2018)|Фото: Гражданский патрульГражданский патруль, стр 4(2018)|Фото: Гражданский патруль

Гражданский патруль, стр 5(2018)|Фото: Гражданский патруль

Гражданский патруль, стр 6(2018)|Фото: Гражданский патруль

Гражданский патруль, стр 7(2018)|Фото: Гражданский патруль

Гражданский патруль, стр 8(2018)|Фото: Гражданский патруль

Гражданский патруль, стр 9(2018)|Фото: Гражданский патруль

Гражданский патруль, стр 10(2018)|Фото: Гражданский патруль

Гражданский патруль, стр 11(2018)|Фото: Гражданский патруль

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"Не хватает даже на дорожные знаки". Чиновники расписались в неготовности к встрече Путина и Назарбаева

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Теги: Гражданский патруль, Омск, Путин и Назарбаев



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