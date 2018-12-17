17 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко сообщил, что не готов обсуждать свое возможное участие в президентских выборах

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что пока не готов обсуждать свое возможное участие в выборах главы государства, которые состоятся в марте 2019 года.

"Сейчас не готов! Потому что у нас нет избирательной кампании. И неужели вы считаете, что сейчас этому место, после томоса и после всего", — сказал он.

По словам Порошенко, когда он примет окончательное решение об участии в выборах, то у журналистов будет "отдельная возможность" это обсудить. По словам президента, если на выборах будет "более достойный" кандидат, то он окажет ему поддержку. "Если я приму решение баллотироваться и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать", — заявил украинский лидер, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков заявил, что украинский президент Петр Порошенко готовит фальсификации на предстоящих выборах главы государства. По данным Пушкова, такой вывод был сделан на комиссии СФ по информационной политике с участием бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Сенатор считает, что Порошенко планирует "массированную фальсификацию" на выборах.

Ранее Пушков призывал Порошенко уйти в отставку.

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Порошенко сообщил, что не готов обсуждать свое возможное участие в президентских выборах

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Теги: Украина, Порошенко, выборы



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