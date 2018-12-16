Побег с дебатов. Бывший украинский дипломат рассказал, что Порошенко испугался критики Европарламента

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что президент Незалежной Петр Порошенко побоялся критики Европарламента и отказался присутствовать на заседании, посвященном выполнению Киевом условий соглашения об ассоциации с ЕС, пишет РИА "Новости".

Волошин отметил, что Порошенко вместо этого поехал в Брюссель.

11 декабря в Страсбурге обсуждали доклад евродепутата от Германии Михаэля Галера - он докладывал об итогах выполнения соглашения об ассоциации.

"После этого были дебаты. На них было формальное приглашение Петру Порошенко поприсутствовать. Он вместо этого поехал в Брюссель", - добавил Волошин.