16 Декабря 2018
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Политика За рубежом Украина

Побег с дебатов. Бывший украинский дипломат рассказал, что Порошенко испугался критики Европарламента

Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что президент Незалежной Петр Порошенко побоялся критики Европарламента и отказался присутствовать на заседании, посвященном выполнению Киевом условий соглашения об ассоциации с ЕС, пишет РИА "Новости".

Волошин отметил, что Порошенко вместо этого поехал в Брюссель.

11 декабря в Страсбурге обсуждали доклад евродепутата от Германии Михаэля Галера - он докладывал об итогах выполнения соглашения об ассоциации.

"После этого были дебаты. На них было формальное приглашение Петру Порошенко поприсутствовать. Он вместо этого поехал в Брюссель", - добавил Волошин.

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Побег с дебатов. Бывший украинский дипломат рассказал, что Порошенко испугался критики Европарламента

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Теги: Олег Волошин, Петр Порошенко, Европарламент, выступление, побег



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