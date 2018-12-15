15 Декабря 2018
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Спорт

IBU не будет отстранять российских биатлонистов от соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) пока не планирует отстранять российских спортсменов от соревнований.

IBU не обладает достаточным количеством данных, подтверждающих нарушение антидопинговых правил членами сборной РФ. "По состоянию дел на сегодня, пункта о временном отстранении российских биатлонистов в повестке дня завтрашнего заседания исполкома IBU нет", — сказал собеседник агентства ТАСС.

Комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на представителя международной организации также заявил, что на заседании, которое состоится 15 декабря, не будет подниматься вопрос отстранения россиян.

"Там будет представлена программа нового главы IBU. Это хорошо, но ситуация может измениться. Сказали, что это дело полиции, а не IBU", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Напомним, 13 декабря стало известно, что правоохранительные органы Австрии предъявили обвинения членам сборной России в нарушении антидопинговых правил в период проведения прошлогоднего мирового первенства в Хохфильцене.

В списке подозреваемых оказались биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.

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IBU не будет отстранять российских биатлонистов от соревнований

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Теги: IBU, биатлон



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