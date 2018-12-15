15 Декабря 2018
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Происшествия Сибирский ФО

В Красноярском крае автобус столкнулся с фурой: четверо погибших

В Красноярском крае на 41 км автодороги Ачинск - Ужур – Троицкое рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате погибли четыре человека, 19 получили травмы, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария случилась вчера поздним вечером. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Красноярск-Ужур", столкнулся с грузовым автомобилем "Скания", в результате чего грузовик съехал в кювет.

"В результате ДТП 19 пассажиров автобуса из 38 обратились за медицинской помощью в города Назарово, Ужур, Ачинск. Из них восемь пассажиров госпитализировано в Назаровскую районную больницу, трое находятся в тяжелом состоянии. Один пассажир санитарным рейсом направлен в Красноярск. Четверо из пострадавших, кому оказана медицинская помощь, являются несовершеннолетними. Четверо граждан погибли. Один из них являлся пассажиром автобуса, а также погибли водитель грузового автомобиля, основной и подменный водители автобуса", - сообщила на пресс-конференции заместитель начальника ГУ МВД России по краю генерал-майор юстиции Тамара Белкина.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"Дело взято в производство Следственной части ГСУ ГУ МВД России по краю. Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, специализирующиеся на расследовании дорожно-транспортных происшествий", - прокомментировала Тамара Белкина.

(2018)|Фото: vk.com/kraschp

Предварительно, причиной ДТП могли послужить неправильные действия водителей. Назначены экспертизы, по завершению которых можно будет сделать заключение о виновности того или иного лица.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей и проверяют автотранспортное предприятие, которому принадлежит автобус.

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В Красноярском крае автобус столкнулся с фурой: четверо погибших

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Теги: дтп, автобус, грузовик, фура, красноярский край



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