Депутата думы Салехарда судят за получение взятки в 200 тысяч

Начальника одного из отделов, государственного инспектора этого же отдела Нижнеобского территориального управления Росрыболовства и бизнесмена, а по совместительству – депутата думы Салехарда судят за дачу и получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

По версии следствия, сотрудники отдела государственного контроля выяснили, что компания держит щебень в водоохранной зоне Оби. Он не стал привлекать организацию к ответственности и устранять нарушения. За это он получил о бизнесмена 200 тыс. руб.

Дело рассмотрит Салехардский горсуд. С учетом того, что обвиняемым помимо "уголовки" грозит штраф до 18 млн руб., арестовано их имущество на 19 млн руб. Организация оштрафована на 1 млн руб. и уже заплатила эти деньги.