Песков назвал нормальной просьбу Кадырова об увеличении финансирования Чечни

14 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России Северо-Кавказский ФО

Песков назвал нормальной просьбу Кадырова об увеличении финансирования Чечни

В Кремле отреагировали на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о желательности большего финансирования республики.

Это нормальная практика для руководителей регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Всегда не хватает денег", – пояснил он.

Напомним, Кадыров в интервью "России 24" рассказал, что Чечня могла бы развиваться лучше, если бы чиновники по федеральной целевой программе ей выделяли "все необходимые средства" и при этом не мешали.

Песков заявил, что главы регионов очень часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования проектов на территории их субъектов.

То же происходит и с Чечней, добавил прессек, но "это скорее вопрос к правительству".

По словам Кадырова, в какое-то время правительство РФ сократило бюджет ФЦП по Чечне до 75 млрд рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Песков назвал нормальной просьбу Кадырова об увеличении финансирования Чечни

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий песков, рамзан кадыров, чечня



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.12.2018 14:14 Мск Кадыров рассказал "России 24", что если бы ему не мешали, Чечня бы "расцветала больше"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1438

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети