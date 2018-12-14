Песков назвал нормальной просьбу Кадырова об увеличении финансирования Чечни

В Кремле отреагировали на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о желательности большего финансирования республики.

Это нормальная практика для руководителей регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Всегда не хватает денег", – пояснил он.

Напомним, Кадыров в интервью "России 24" рассказал, что Чечня могла бы развиваться лучше, если бы чиновники по федеральной целевой программе ей выделяли "все необходимые средства" и при этом не мешали.

Песков заявил, что главы регионов очень часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования проектов на территории их субъектов.

То же происходит и с Чечней, добавил прессек, но "это скорее вопрос к правительству".

По словам Кадырова, в какое-то время правительство РФ сократило бюджет ФЦП по Чечне до 75 млрд рублей.