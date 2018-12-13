13 Декабря 2018
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Политика Северо-Кавказский ФО

Кадыров рассказал "России 24", что если бы ему не мешали, Чечня бы "расцветала больше"

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Чечня могла бы развиваться лучше, если бы чиновники по федеральной целевой программе ей выделяли "все необходимые средства" и при этом не мешали.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на интервью главы республики "России 24", такое заявление лидер Чечни сделал, отвечая на вопрос, могли ли власти республики сделать за 11 лет больше. Он также отметил, что в какое-то время правительство РФ сократило бюджет ФЦП по Чечне до 75 млрд руб.

"Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили - мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали", - сказал Кадыров.

Глава Чечни рассказал и о том, как именно ему "мешали".

"Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается", - заметил глава республики.

По словам Кадырова, в какие-то моменты помогало отношение к Чечне со стороны главы государства Владимира Путина.

"Но нам оказал доверие президент, и нам его доверие очень сильно помогало", - добавил Кадыров.

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Кадыров рассказал "России 24", что если бы ему не мешали, Чечня бы "расцветала больше"

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Теги: Кадыров, Чечня, ФЦП, Кавзказ



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