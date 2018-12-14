Все пациенты пермской детской больницы, где треснула стена, переведены в другие медучреждения

Все пациенты детской больницы № 3 Перми переведены в другие медицинские учреждения города, сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Пермского края. В стене здания обнаружилась трещина, но по оценке экспертной комиссии, угрозы обрушения нет.

111 пациентов больницы выписаны на амбулаторное лечение, 35 человек переведены в краевую детскую клиническую больницу, детскую клиническую больницу № 13, клиническую больницу им. Пичугина П.И.. Также пациентов приняла городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга, один пациент переселен в другой корпус городской детской клинической больницы №3.

Как сообщало Накануне.RU, трещина образовалась в результате утечки из водопровода.

Поскольку сена не является несущей, угрозы обрушения здания нет. "По оценке экспертной комиссии здание пригодно к дальнейшей эксплуатации", - отметили в минздраве.