В Перми треснуло здание детской больницы

В Перми треснуло здание пермской детской больницы №3, расположенной по адресу ул. Ленина, 13. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МЧС, в результате утечки холодного водоснабжения появилась трещина на ненесущей стене.

На место происшествия незамедлительно выехали специалисты МКУ "Гражданская защита", руководство МЧС России по Пермскому краю, администрация края и города, оперативная группа МЧС.

Было установлено, что угрозы разрушения нет, экстренной эвакуации не требуется, сообщили в МЧС. Проводится плановая выписка пациентов. Если потребуется будет плановый перевод в другие медучреждения.

По информации пресс-службы краевого правительства, на момент аварии в больнице находилось 255 человек (вместе с персоналом и родителям). Из них 144 ребенка.

Новых детей в больнице временно не принимают, часть переводят в другие учреждения. Рисков жизни и здоровью детей нет. В настоящее время ремонтная бригада "Новогор-Прикамье" ведет откачку воды в подвале. Водоснабжение больницы в настоящее время восстановлено.