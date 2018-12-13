В Перми треснуло здание детской больницы

13 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

В Перми треснуло здание детской больницы

В Перми треснуло здание пермской детской больницы №3, расположенной по адресу ул. Ленина, 13. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МЧС, в результате утечки холодного водоснабжения появилась трещина на ненесущей стене.

На место происшествия незамедлительно выехали специалисты МКУ "Гражданская защита", руководство МЧС России по Пермскому краю, администрация края и города, оперативная группа МЧС.

Было установлено, что угрозы разрушения нет, экстренной эвакуации не требуется, сообщили в МЧС. Проводится плановая выписка пациентов. Если потребуется будет плановый перевод в другие медучреждения.

По информации пресс-службы краевого правительства, на момент аварии в больнице находилось 255 человек (вместе с персоналом и родителям). Из них 144 ребенка.

Новых детей в больнице временно не принимают, часть переводят в другие учреждения. Рисков жизни и здоровью детей нет. В настоящее время ремонтная бригада "Новогор-Прикамье" ведет откачку воды в подвале. Водоснабжение больницы в настоящее время восстановлено.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми треснуло здание детской больницы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: трещина, стена, больница



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1301

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети