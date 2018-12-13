В "Шереметьево" установили павильоны для курения

В московском аэропорту "Шереметьево" установили павильоны для курения, они расположены на улице на удалении от входов, передает ТАСС.

Всего установлено семь павильонов вместимостью до 14 человек, они находятся рядом с терминалами B, D, E, F.

"Данная мера направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров, защиту их от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий", - рассказали в воздушной гавани.

Кроме того, таким образом обеспечена защита некурящих от воздействия табачного дыма.

Как сообщало Накануне.RU, в июле был размешен тендер на поставку в аэропорт павильонов для курения. Тогда в договоре была заложена максимальная стоимость закупки в размере 3 млн 930 тыс. руб.