13 Декабря 2018
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"Твой муж из Бутырки": Мамаев прислал жене цветы из тюрьмы

Жена футболиста Павла Мамаева Алана (30) опубликовала в Instagram фото цветов и открытки, которые ей из тюрьмы прислал муж. На открытке написано: "Я тебя люблю. Твой муж из Бутырки". И стоит вчерашнее число. Цветы – алые розы, составленные в шарообразный букет. Понравилось это Алане или нет – непонятно.

Напомним, накануне Мамаева устроила в своем блоге голосование: простить ей супруга или нет. Голоса пользователей разделились поровну, и Алана призналась – она тоже не знает, какое решение принять.

Ранее супруга футболиста рассказала, что муж изменял ей.

Павел Мамаев и Александр Кокорин в начале декабря были оставлены судом под стражей еще на два месяца. Суд расследует дело о драках с их участием, в результате которых пострадали несколько человек.

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"Твой муж из Бутырки": Мамаев прислал жене цветы из тюрьмы

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Теги: алана мамаева, павел мамаев, мамаев и кокорин, цветы, бутырская тюрьма



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Ранее 13.12.2018 07:56 Мск Жена Мамаева предложила пользователям Instagram голосование: прощать ей мужа или нет

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