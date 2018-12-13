ФСБ раскрыла группу, финансировавшую боевиков под видом благотворительности

ФСБ РФ совместно с Росгвардией и Следственным комитетом задержали семь человек, собиравших деньги для боевиков "Исламского государства"* и "Джебхат-ан-Нусры"* под видом благотворительности.

Операция проходила в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Все задержанные являются выходцами из республик Северного Кавказа.

Приверженцы радикальных религиозных течений ислама действовали с 2010 года, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Под видом пожертвований на строительство мечетей и поддержки малоимущих семей они передали в пользование сирийских боевиков почти 38 млн рублей.

В ноябре в Томской области ФСБ задержала группу, собиравшую деньги для боевиков через мессенджер Telegram.

Задержанные размещали в закрытых чатах реквизиты банковских карт и платежных сервисов для переводов боевикам, воюющим в составе ИГ в Сирии. Возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.

*Террористические организации, запрещенные в России.