В Томской области ФСБ поймала сборщиков денег для ИГ*

В Томской области ФСБ задержала группу, собиравшую деньги для боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* (ИГ) через мессенджер Telegram.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ФСБ, задержанные размещали в закрытых чатах реквизиты банковских карт и платежных сервисов для переводов боевикам, воюющим в составе ИГ в Сирии.

Возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.

Напомним, в ФСБ заявляли, что теракт в метро Санкт-Петербурга готовился с помощью Telegram. От мессенджера потребовали передать ключи для дешифровки переписки пользователей из России, после отказа Роскомнадзор начал блокировать Telegram.

В августе Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, если на это есть соответствующее решение суда.