Пермский край договорился о совместных проектах с "Роскосмосом"

Пермский край заключил дополнительное соглашение с Госкорпорацией "Роскосмос", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства. Свою подпись под документом поставили губернатор Прикамья Максим Решетников и гендиректор Госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Соглашение пролонгировано на период до 2021-2025 г. План включает в себя развитие образовательных и научных программ.

Также сообщается, что госкорпорация и край продолжат сотрудничество по развитию кластера технополис "Новый Звездный", координатором является предприятие "Протон-ПМ".

Дополнительно будут реализованы проекты направленные на диверсификацию и загрузку производственных мощностей гражданской продукцией. Прикамская компания "Искра" будет производить оборудование для систем добычи углеводородов, переработки, транспортировки и хранения природного газа, электроснабжения и автоматизации объектов добычи. На базе "Протон-ПМ" продолжатся работы по созданию отечественных станков для предприятий ракетно-космической отрасли.

Губернатор Максим Решетников отметил, что "Роскосмос" является для Пермского края важным стратегическим партнером, который создает в регионе рабочие места, дает предприятиям новые заказы. Власти края заинтересованы в развитии производственного и научного потенциала местных предприятий.Со своей стороны регион готовит квалифицированных специалистов.

"Так, на территории кластера запланировано дальнейшее развитие "Техношколы им. В. П. Савиных", Центра дуального образования, создание современной интегрированной системы непрерывного образования", - заявил Максим Решетников.

Отметим, что соглашение между Пермским краем и "Роскосмосом" было подписано в декабре 2015 года. Оно подтверждает заинтересованность сторон в развитии инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый Звездный".