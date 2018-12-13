13 Декабря 2018
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Пермский край договорился о совместных проектах с "Роскосмосом"

Пермский край заключил дополнительное соглашение с Госкорпорацией "Роскосмос", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства. Свою подпись под документом поставили губернатор Прикамья Максим Решетников и гендиректор Госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Соглашение пролонгировано на период до 2021-2025 г. План включает в себя развитие образовательных и научных программ.

Также сообщается, что госкорпорация и край продолжат сотрудничество по развитию кластера технополис "Новый Звездный", координатором является предприятие "Протон-ПМ".

Дополнительно будут реализованы проекты направленные на диверсификацию и загрузку производственных мощностей гражданской продукцией. Прикамская компания "Искра" будет производить оборудование для систем добычи углеводородов, переработки, транспортировки и хранения природного газа, электроснабжения и автоматизации объектов добычи. На базе "Протон-ПМ" продолжатся работы по созданию отечественных станков для предприятий ракетно-космической отрасли.

Губернатор Максим Решетников отметил, что "Роскосмос" является для Пермского края важным стратегическим партнером, который создает в регионе рабочие места, дает предприятиям новые заказы. Власти края заинтересованы в развитии производственного и научного потенциала местных предприятий.Со своей стороны регион готовит квалифицированных специалистов.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

"Так, на территории кластера запланировано дальнейшее развитие "Техношколы им. В. П. Савиных", Центра дуального образования, создание современной интегрированной системы непрерывного образования", - заявил Максим Решетников.

Отметим, что соглашение между Пермским краем и "Роскосмосом" было подписано в декабре 2015 года. Оно подтверждает заинтересованность сторон в развитии инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый Звездный".

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Пермский край договорился о совместных проектах с "Роскосмосом"

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Теги: Роскосмос, Дмитрий Рогозин, Максим Решетников



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