Следственный комитет начал проверку информации об избиении школьницы в Излучинске

Следственный отдел по Нижневартовску начал процессуальную проверку информации об избиении школьницы в Излучинске.

Ранее СМИ сообщили, что девочку избивали сверстницы, происходящее они снимали на телефон.

Следователи устанавливают личности участниц, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сотрудники СКР будут выяснять, проявляла ли ранее агрессию девушка, наносившая удары, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о поведении несовершеннолетней, и если да, были ли предприняты меры ответственными ведомствами.

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области подростки до смерти забили инвалида. Одна из участниц снимала происходящее на телефон.