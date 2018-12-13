Следственный комитет начал проверку информации об избиении школьницы в Излучинске
Следственный отдел по Нижневартовску начал процессуальную проверку информации об избиении школьницы в Излучинске.
Ранее СМИ сообщили, что девочку избивали сверстницы, происходящее они снимали на телефон.
Следователи устанавливают личности участниц, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Сотрудники СКР будут выяснять, проявляла ли ранее агрессию девушка, наносившая удары, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о поведении несовершеннолетней, и если да, были ли предприняты меры ответственными ведомствами.
Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области подростки до смерти забили инвалида. Одна из участниц снимала происходящее на телефон.