В Излучинске школьницы избили одноклассницу и сняли происходящее на телефон

В Излучинске школьница 12-13 лет в компании подружек избила свою одноклассницу. Происходящее снимали на телефон, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись произошедшего в группе "ЧП Нижневартовска" социальной сети ВКонтакте на условиях анонимности выложила женщина. Она сообщила, что ее дочь учится в той же школе, что и девочка, которая на видео избивает одноклассницу.

По ее словам, ученица восьмого класса "терроризирует всю округу", наводит свои порядки среди сверстников, тех, кто ей перечит, публично унижает и избивает, а свой досуг проводит в компании подруг на лестничной клетке в подъезде

"Ребята курят, выпивают и не дают покоя жильцам дома, а на объективные замечания отвечают трехэтажным матом", - сообщила женщина.

В пресс-службе МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре корреспонденту Накануне.RU сообщили, что полицейские Нижневартовска обратили внимание на видеозапись и проводят необходимые проверки.