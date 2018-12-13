В Излучинске школьницы избили одноклассницу и сняли происходящее на телефон

13 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Излучинске школьницы избили одноклассницу и сняли происходящее на телефон

В Излучинске школьница 12-13 лет в компании подружек избила свою одноклассницу. Происходящее снимали на телефон, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись произошедшего в группе "ЧП Нижневартовска" социальной сети ВКонтакте на условиях анонимности выложила женщина. Она сообщила, что ее дочь учится в той же школе, что и девочка, которая на видео избивает одноклассницу.

По ее словам, ученица восьмого класса "терроризирует всю округу", наводит свои порядки среди сверстников, тех, кто ей перечит, публично унижает и избивает, а свой досуг проводит в компании подруг на лестничной клетке в подъезде

"Ребята курят, выпивают и не дают покоя жильцам дома, а на объективные замечания отвечают трехэтажным матом", - сообщила женщина.

В пресс-службе МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре корреспонденту Накануне.RU сообщили, что полицейские Нижневартовска обратили внимание на видеозапись и проводят необходимые проверки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Излучинске школьницы избили одноклассницу и сняли происходящее на телефон

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: драка, дети, Излучинск, школьницы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1284

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети