Власти Москвы не имеют серьезных претензий к кофе с собой в метро

Власти Москвы заявили об отсутствии оснований для увеличения штрафов за проезд в метро с "кофе с собой".

В столичном департаменте транспорта отреагировали на заявление депутата Мосгордумы Евгения Герасимова о том, что МГД рассмотрит законопроект об увеличении штрафа за проезд в метро с кофе. В комментариях СМИ парламентарий отметил, что при резком торможении поезда пассажир может пролить напиток на соседа, и в этом случае не спасет даже пластиковая крышка на стакане.

"Кофе в стакане с крышкой в МосМетро: мы спросили руководителей крупнейших метрополитенов в мире их отношение к этому-положительное. Никаких серьёзных проблемных вопросов к кофе в стакане с крышкой нет", - говорится в сообщении департамента транспорта, опубликованном в официальном микроблоге в Twitter.

В настоящее время в кодексе Москвы прописано положение о запрете на провоз напитков в открытой таре, за это полагается штраф в 100 рублей.