Власти Ямала заплатят миллион за изучение поведения КМН в соцсетях

"Северное издательство", принадлежащее правительства Ямало-Ненецкого автономного округа", провело закупку на оказание услуг по мониторингу социальных сетей коренных малочисленных народов. Срез настроений аборигенов исполнитель представит до конца декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

Закупка на "оказание услуги по предоставлению информационно-аналитических материалов о развитии общественно-политической исоциально-экономической ситуации в автономном округе в части оценки поведенческих стратегий представителей коренных малочисленных народов Севера в социальных сетях" проведена у единственного поставщика. Контракт на 1 млн руб. заключен с ИП Соловьев Валерий Анатольевич. Работы исполнитель обязан провести до 20 декабря.

Напомним, что представители КМН автономии активно обсуждают проблемы округа в социальных сетях, наиболее популярная группа "Голос тундры" оформилась в официальную общественную организацию.

В ГУ "Северное издательство", которое провело закупку, входят ряд окружных СМИ: РИК, "Красный Север", "Няръяна Нгэрм", "Северяне", "Ямальский меридиан".