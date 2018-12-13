13 Декабря 2018
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Политика Ямало-Ненецкий АО

Власти Ямала заплатят миллион за изучение поведения КМН в соцсетях

"Северное издательство", принадлежащее правительства Ямало-Ненецкого автономного округа", провело закупку на оказание услуг по мониторингу социальных сетей коренных малочисленных народов. Срез настроений аборигенов исполнитель представит до конца декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

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Закупка на "оказание услуги по предоставлению информационно-аналитических материалов о развитии общественно-политической исоциально-экономической ситуации в автономном округе в части оценки поведенческих стратегий представителей коренных малочисленных народов Севера в социальных сетях" проведена у единственного поставщика. Контракт на 1 млн руб. заключен с ИП Соловьев Валерий Анатольевич. Работы исполнитель обязан провести до 20 декабря.

Напомним, что представители КМН автономии активно обсуждают проблемы округа в социальных сетях, наиболее популярная группа "Голос тундры" оформилась в официальную общественную организацию.

В ГУ "Северное издательство", которое провело закупку, входят ряд окружных СМИ: РИК, "Красный Север", "Няръяна Нгэрм", "Северяне", "Ямальский меридиан".

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Власти Ямала заплатят миллион за изучение поведения КМН в соцсетях

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Теги: коренные малочисленные народы, Северное издательство, социальные сети, голос тундры



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