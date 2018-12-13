13 Декабря 2018
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Доходы "лакшери-попа" в РПЦ назвали "скромными"

Протоиерей Вячеслав Баскаков, прославившийся публикациями в соцсетях фотографий в дорогой одежде, не имеет больших доходов в церкви. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.

Напомним, заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель комитета имени К. П. Победоносцева протоиерей выложил в свой аккаунт в Instagram фото своих стильных вещей – сумок, тапочек и ботинок с пряжками.

Владелец удалил профиль вскоре после публикаций на эту тему. Пользователи твиттера бурно обсуждали поповский "шмот".

Мищенко опроверг информацию о больших доходах священнослужителя в епархиальной библиотеке. По его словам, зарплата там равняется минимальному размеру оплаты труда, и ее не хватит "не то что на брендовую вещь, а даже на пряжку".

протоиерей Вячеслав Баскаков, Gucci, Louis Vuitton(2018)|Фото: tvtver.ru

Также Мищенко рассказал, что имущество Баскакова состоит из "небольшой квартирки", сам он является настоятелем достаточно "скромного прихода", где крупных пожертвований не бывает.

По словам Мищенко, ничего из тех вещей, которые были на фотографиях, не куплены на пожертвования.

протоиерей Вячеслав Баскаков, Gucci, Louis Vuitton(2018)|Фото: telegramfor.me

Напомним, протоиерей Всеволод Чаплин в интервью Накануне.RU заявил, что "лакшери-поп" не нарушил церковных канонов, и речи о репрессиях не должно быть.

Дисциплинарная комиссия Тверской епархии пообещала рассмотреть действия и публикации в Instagram протоиерея Вячеслава Баскакова, сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

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Доходы "лакшери-попа" в РПЦ назвали "скромными"

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Теги: Вячеслав Баскаков, РПЦ, Максим Мищенко, бренды



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