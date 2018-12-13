Охотников, спасших детей в уральской тайге, снова наградили - теперь от СК

В региональном управлении СК России поблагодарили жителей Пермского района, охотников Геннадия Ивановича Шадрина и Геннадия Александровича Шадрина за помощь в поиске пропавших детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

12 декабря им вручили подарочные сертификаты и благодарственные письма.

Напомним, утром 25 ноября в правоохранительные органы сообщили о том, что в лесу Пермского района потерялись мальчики 10 и 13 лет. На поиск отправились сотрудники управления СК, районной администрации, полиции, МЧС. К ним присоединились волонтеры поисково-спасательных отрядов, охотники из числа местных жителей. Из-за обильного снегопада и темноты активно использовали снегоходы, автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, световую башню и другую технику.

Охотники-тезки из села Чуваки нашли детей в ночь на 26 ноября. В награду за спасение детей им вручили педикюрные наборы.

Также охотников поздравили в минсоцразвития Пермского края - им вручили путевки в санаторий "Ключи". Одному из мужчин власти намерены оказать помощь в жизнеустройстве.