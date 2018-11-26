В Прикамье двое детей сутки бродили по лесу

Удалось найти пропавших 25 ноября детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

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Утром 25 ноября в правоохранительные органы сообщили о том, что в лесу Пермского района потерялись мальчики 10 и 13 лет. На поиск отправились сотрудники управления СК, районной администрации, полиции, МЧС. К ним присоединились волонтеры поисково-спасательных отрядов, охотники из числа местных жителей. Из-за обильного снегопада и темного времени суток активно использовали снегоходы, автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, световую башню и другую технику.

Сегодня в три часа утра детей нашли живыми охотники из деревни Чуваки Пермского района. Сейчас мальчики находятся в больнице под наблюдением врачей, их жизни и здоровью ничто не угрожает.