В Кургане задержали злоумышленника, который у здания ФСБ сжег Конституцию РФ

12 декабря в Кургане в день принятия Конституции 20-летний Ярослав Л. прилюдно сжег Конституцию РФ возле входа в здание регионального управления ФСБ, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел около 18.00. Сейчас молодой человек находится в отделе полиции, правоохранители пытаются выяснить мотивы его поступка.

Как стало известно Накануне.RU из собственных источников в правоохранительных органах, Ярослав является бывшим членом курганского штаба Алексея Навального. Пока ни одно ведомство не подтвердило информацию об инциденте.

Похожий случайно произошел 13 лет назад в Перми - там 12 декабря сжег Конституцию местный пенсионер Юрий.