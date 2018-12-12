13 Декабря 2018
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В Кургане задержали злоумышленника, который у здания ФСБ сжег Конституцию РФ

12 декабря в Кургане в день принятия Конституции 20-летний Ярослав Л. прилюдно сжег Конституцию РФ возле входа в здание регионального управления ФСБ, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел около 18.00. Сейчас молодой человек находится в отделе полиции, правоохранители пытаются выяснить мотивы его поступка.

Как стало известно Накануне.RU из собственных источников в правоохранительных органах, Ярослав является бывшим членом курганского штаба Алексея Навального. Пока ни одно ведомство не подтвердило информацию об инциденте.

Похожий случайно произошел 13 лет назад в Перми - там 12 декабря сжег Конституцию местный пенсионер Юрий.

Конституция, книга, ФСБ(2018)|Фото:vk.com Алексей Шварц

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В Кургане задержали злоумышленника, который у здания ФСБ сжег Конституцию РФ

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Теги: Ярослав Л., Конституция, сжег, ФСБ, Курган, полиция, задержание



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